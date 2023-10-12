الأردن ترسل أولى طائرات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت المملكة الأردنية ، اليوم الخميس، عن إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، عن سماح برلين لإسرائيل باستخدام طائرتين بدون طيار من طراز "هيرون" تستخدمهما القوات الجوية الألمانية في البلاد.

جاء ذلك قبل اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.

وقال بيستوريوس إن ألمانيا ستقدم طائرتين بدون طيار طلبهما الإسرائيليون.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك طلبات أولى للحصول على ذخيرة للسفن ستناقش الآن مع الإسرائيليين، مضيفا أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل.