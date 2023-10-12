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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يبحث 12 طلبًا خلال لقاء المواطنين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

في لقاء مثمر، استمر اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، في تنفيذ سلسلة من الحوارات المفتوحة مع المواطنين.

 

وكان اللقاء فرصة لسماع الأهالي والاستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم. وتم عقد اللقاء بحضور مديري ومسئولي الإدارات المختصة، الذين سعوا جاهدين للرد على 12 طلباً قدمها المواطنون.

وتم خلال اللقاء مناقشة هذه الطلبات بروح من التعاون والشفافية، واتخذت الإدارة القرارات اللازمة لضمان الامتثال للوائح والقوانين المحلية المنظمة لهذه القضايا.

 وأكد رئيس المدينة على أهمية عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، مما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع السلطات المحلية والتعبير عن مشاكلهم واقتراح الحلول المناسبة لها.

وفي هذا السياق، أشار اللواء حماية إلى أن هذه اللقاءات تعكس التزام الإدارة بتحقيق التواصل الحقيقي مع المجتمع المحلي والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأكد أيضاً أنه سيتم متابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاء بكل جدية واهتمام.

وفي ختام اللقاء، عبر اللواء حماية عن شكره وامتنانه للمواطنين على مشاركتهم الفعّالة وبناء جسور التواصل بين الحكومة المحلية والمجتمع. 

 

وشدد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل أفضل لمدينة الغردقة.

لقاء مواطنين رئيس مدينة الغردقة التواصل المجتمعى الشفافية الإدارية الخدمات المحلية

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