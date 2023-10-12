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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهيل وتبطين 701 كيلومتر من الترع محافظ بني سويف

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها   خلال الفترة القادمة والمعوقات "إذ وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ، بحسب التقرير الذي أعده نصر بركات، وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي ما  تم  تبطينه وصل إلى 701.430 كيلومتراً  من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم ،تخدم 287 ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة على مستوى المحافظة ،بينما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، ،وذلك منذ بداية المشروع وحتى 8أكتوبر الشهر الجاري.

ونوه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع

 

أستمرار المتابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني ت قدر تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية مشروع تأهيل وتبطين الترع محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمجارى المائية وكيل الوزارة وزارة الرى

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