محافظ بني سويف: تبطين أكثر من 701 كم من الترع حتى الآن

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، إن إجمالي ما تم تبطينه من الترع بلغ أكثر من 701 كيلومتر من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بأكثر من 884 كيلومترا لتخدم 287 ألفا و229 فدانا من خلال 238 ترعة على مستوى المحافظة، بينما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كيلومترا، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 8 أكتوبر الجاري.



وتابع محافظ بني سويف - خلال لقائه اليوم /الخميس/ بوكيل وزارة الري ببني سويف المهندس نصر بركات - مع مسؤولي قطاع الري مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



ووجه غنيم بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.



وأشار إلى التنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري نظرا لأهمية المشروع.