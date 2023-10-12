محافظ الدقهلية: إدارة الأزمات أساس نجاحها الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن إدارة الأزمات أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق على أسس فنية وعلمية مدروسة، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسبًا لوقوع أية أزمة أو كارثة.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم الخميس لاصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.



وأضاف مختار أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة، مشيرا إلى أنه تم شراء معدات جديدة خلال الـ4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.



ووجه بمراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والصيانة الكاملة والفورية لكافة المعدات التي تحتاج إلى صيانة وتكهين المعدات التي خرجت عن الخدمة، وتوفير زي موحد لكافة السائقين والعاملين المشاركين بالاصطفاف ونظافة السيارات من الداخل والخارج.