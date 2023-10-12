بمشاركة 4 فرق مصرية نسائية.. غدا انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات فري فاير

تنطلق غدًا مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة فري فاير للسيدات (FFLC 2023) والتي من المقرر أن تقام على مدار يومي 14 و15 أكتوبر 2023. حيث يستعد ( 12 ) فريقًا من فرق فري فاير للسيدات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل إظهار مهاراتهم الاستثنائية وبراعتهم الاستراتيجية وتصميمهم في السعي لتحقيق الفوز.

وكانت بطولة (FFLC 2023 ) انطلقت في 6 أكتوبر بمرحلة المجموعات والتي كانت تضم (18) فريقًا مقسمين إلى (3) مجموعات كل مجموعة تضم (6) فرق، وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية، بينما شهد اليوم الثاني منافسات المجموعة الأولى مع المجموعة الثالثة، وغدًا تُقام منافسات المجموعة الثانية مع المجموعة الثالثة. حيث يهدف كل فريق في تأمين مركزه ضمن ترتيب أفضل 12 فريق، وحجز مقعد في مرحلة النهائيات الكبرى.

وتضم القائمة الفرق التالية:

1 فريق (SHIFT WOLVES) بمجموع نقاط (144 نقطة) 10 فريق (HAWKS LADIES) بمجموع نقاط (35 نقطة)

2 فريق (ALPHA78) بمجموع نقاط (81 نقطة) 11 فريق (KO TOXIC LADIES) بمجموع نقاط (34 نقطة)

3 فريق (REBELS 33) بمجموع نقاط (81 نقطة) 12 فريق (N9 OUTLAWS PIXELS) بمجموع نقاط (33 نقطة)

4 فريق (F2 GIRLS) بمجموع نقاط (77 نقطة) 13 فريق (OUTLANDERS) بمجموع نقاط (31 نقطة)

5 فريق (EGOR VAR) بمجموع نقاط (73 نقطة) 14 فريق (ELMODRA3AT WIN) بمجموع نقاط (31 نقطة)

6 فريق (N9 OFC X) بمجموع نقاط (51 نقطة) 15 فريق (VANDALS SNAKES) بمجموع نقاط (29 نقطة)

7 فريق (OP GIRLS) بمجموع نقاط (54 نقطة) 16 فريق (WEST GIRLS DZ) بمجموع نقاط (21 نقطة)

8 فريق (VAMOS XX) بمجموع نقاط (44 نقطة) 17 فريق (N9 AVENGERS GIRLS) بمجموع نقاط (14 نقطة)

9 فريق (VIP GIRLS) بمجموع نقاط (37 نقطة) 18 فريق (YOURESPORTS) بمجموع نقاط (8 نقاط).

ومن بين هذه الفرق، يتنافس 4 فرق مصرية وهى (VIP GIRLS – OUTLANDERS – VAMOSXX - ELMODRA3AT WIN)، وذلك بمرحلة التصفيات غدًا في معركة حاسمة من أجل حجز وتأمين أماكنها ضمن الـ (12) فريق المتأهلين إلى مرحلة النهائيات الكبرى.

استعد لمرحلة النهائيات الكبرى لبطولة فري فاير للسيدات (FFLC 2023) ومن المقرر أن تقام مرحلة النهائيات الكبرى يوم السبت المقبل الموافق 14 اكتوبر 2023، وسوف تضم أفضل (12) فريقًا سوف تنافسون في (6) جولات، وسيتأهل الفريقان المتصدران من هذه المرحلة إلى المباراة النهائية، وهنا سوف يتنافسون في معركة حاسمة في وضع كلاش سكواد (4 ضد 4) من أجل تحديد بطل (FFLC 2023).

وسيحصل الفريق صاحب المركز الأول الفائز بلقب بطولة فري فاير للسيدات على جائزة مالية وقدرها 600 دولار أمريكي بالإضافة إلى 50,000 من عملات لعبة فري فاير (جواهر فري فاير)، كما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على جائزة مالية وقدرها 400 دولار أمريكي بالإضافة إلى 30,000 جوهرة، بينما سوف تتقاسم الفرق من المركز الثالث إلى الثاني عشر جوائز الجواهر المتبقية.