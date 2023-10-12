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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة . 
 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19533 طن تشمل : 9133 طن يوريا و 2200 طن علف و 4500 طن اسمنت معبأ و 3700 طن مولاس .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55913 طن تشمل :  10214 طن حديد و 16818 طن خردة و 4010 طن ابلاكاش و 9600 طن ذرة و 4761 طن سكر و 1010 طن خشب زان و 9500 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5112 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16392 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404988 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنة .

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