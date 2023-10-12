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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تتابع الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية وبدء الدورة الجديدة للقمح

صدى البلد

قام اليوم الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية ويرافقه لجنة من الادارة بزيارة الى محافظة الشرقية باعتبارها أكبر المحافظات من حيث مساحة زراعة القمح.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي الهام.

وعقد "عيسى" اجتماعا مع المزارعين بحضور المهندس حسين امين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحمله القومية القمح بالمحافظة، وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح.

كما شملت الزيارة متابعة منظومة جمع وتدوير قش الارز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث وكذلك متابعة منظومة حوكمة الاسمدة ومدى توافرها فى جمعيات استعدادا للموسم الشتوى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين.

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