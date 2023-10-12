جامعة حلوان: نحرص على تأهيل الباحثين للتقدم للمنح الدولية

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .

وأكدت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، ولها دور في تطوير مهارات الباحثين واستحداث برامج دراسية، كما تعمل علي فتح افاق جديدة للباحثين عن طريق التعاون بين الجامعات المختلفة ومعرفة تطورات العصر .

نوهت ميادة بلال بدور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وتابعت مدير مكتب العلاقات الدولية ان الجامعة تسعي دائما على الحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.

وتبحث جامعة حلوان خلال الفترة الحالية سبل التعاون مع جامعتي الجفرة وإفريقيا، وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك، لإنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.