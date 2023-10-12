مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

سُحبت اليوم قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار العام المقبل بين شهري يناير وفبراير.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بعد أن تم تأجيل البطولة التي كان من المفترض أن تُقام خلال العام الجاري.

وتُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، على رأسها منتخب مصر، الذي يبحث عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب عن معانقة المجد منذ عام 2010.

وشارك في سحب القرعة، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، إضافة للإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي، وزميله السابق في الفريق، النيجيري جون أوبي ميكيل.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول، بعدما جاء خامسًا بين منتخبات إفريقيا في تصنيف “فيفا” الدولي.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

وأوقعت القرعة منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات، إضافة لأفضل 4 ثوالث.