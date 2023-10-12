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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. مصر تواجه غانا.. السنغال في مجموعة الموت

صدى البلد

سُحبت اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستُقام في كوت ديفوار العام المقبل بين شهري يناير وفبراير.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بعد أن تم تأجيل البطولة التي كان من المفترض أن تُقام خلال العام الجاري.

وتُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، على رأسهم منتخب مصر، الذي يبحث عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب عن معانقة المجد منذ عام 2010، إضافة لـ السنغال بطل النسخة الماضية.

وشارك في سحب القرعة، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، إضافة للإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي، وزميله السابق في الفريق، النيجيري جون أوبي ميكيل.

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية وصدامات مرتقبة.

قرعة كأس أمم إفريقيا

وجاءت قرعة كأس أمم إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار -نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق 

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب -الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات، إضافة لأفضل 4 ثوالث.

 

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