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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية فاطمة مصطفى تضع مولودها وتطلق عليه اسم مصطفى

صورة من مستشفى فاطمة
صورة من مستشفى فاطمة مصطفى

وضعت الإعلامية فاطمة مصطفى مولودها الجديد داخل أحد المستشفيات الخاصة وأطلقت عليه اسم مصطفى.

وأعلنت فاطمة عن ابنها الجديد من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، من فضل و كرم ربنا علينا رزقنا  ب مصطفى سعيد قاطون  إن شاء الله ربنا يبارك فيه و يحفظه و يجعله ذرية صالحة أمين يا رب  حفظ الله أبناءكم وبناتكم اللهم لك الحمد و الشكر.

 

وتستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى هذا الأسبوع فى حلقة مسجلة الفنان الشاب آدم الشرقاوي خلال حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على راديو 9090.
 

ويتحدث آدم خلال الحلقة عن كواليس مشاركته فى فيلم خمس جولات الذى طرح فى السينمات مؤخرا وتعاونه مع الفنان ماجد المصري.

وتحدث آدم فى برومو الحلقة عن كواليس إصابته بنزيف بالأنف خلال تصويره فيلم خمس جولات والتدريبات الشاقة التى خضع لها لتجسيد شخصية لاعب MMA.
 

كما تحدث آدم عن حياته الشخصية وأهم القرارات التى أتخذها خلال الفترة الماضية وكان على رأسها مغادرة أمريكا والإقامة الدائمة فى مصر.
 

برنامج الراديو بيضحك

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عددا كبيرا من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.

 

الإعلامية فاطمة مصطفى فاطمة مصطفى راديو ٩٠٩٠ الراديو بيضحك

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