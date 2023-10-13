مدرب المنتخب السابق: عمر كمال يستحق المشاركة بدلا من نجم الأهلي



يرى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن عمر كمال يستحق المشاركة في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب الوطني، على حساب محمد هاني نجم الأهلي.



وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " أفضل أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، خلال المباريات المقبلة".



وتابع: "عمر كمال يمتاز بالتغطية الدفاعية القوية والسرعة بالإضافة إلى الزيادة الهجومية المميزة والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يرجح كفته على حساب هاني".



وأتم: "عمر كمال سيشكل جبهة قوية في المنتخب الوطني مع محمد صلاح، بالإضافة إلى محمد حمدي في الجهة اليسرى مع تريزيجيه".