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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم فيتوريا بسبب تشكيل المنتخب أمام زامبيا

صدى البلد

هاجم محمد صلاح، نجم الزمالك السابق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مشددا أنه أخطأ بالدفع بثلاثي خط الوسط في مواجهة المنتخب الوطني مع زامبيا.


وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: "فيتوريا اليوم لم يكن موفقا بالدفع بـ3 لاعبين أصحاب خصائص دفاعية في خط الوسط أمام زامبيا".


وتابع: " لا نستطيع القول بأن زامبيا فريق قوي، لأنهم واجهوا فريقا يلعب بـ3 لاعبين دفاعيين في خط الوسط، بلا صانع ألعاب".


وأتم: "المنتخب بدأ في زيادة الضغط والهجمات على زامبيا بعد خروج النني الذي لم يكن جاهزا بدنيا، ونزول أحمد سيد (زيزو)".

أحمد سيد زيزو الزمالك روي فيتوريا محمد صلاح البرتغالي روي فيتوريا الريمونتادا

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