رمضان السيد: أشعر بالقلق على المنتخب الوطني منذ لقاء تونس الماضي



أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، بأن المنتخب الوطني لا يسير على الطريق الصحيح منذ مباراة تونس الودية الماضية.



وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: " منذ مباراة تونس الماضية وأنا أشعر بالقلق حيال الطريقة التي يلعب بها المنتخب الوطني".



وتابع: "مباراة اليوم شهدت سوء تنظيم دفاعي بشكل كبير للمنتخب الوطني، منتخب زامبيا وصل بالعديد من الهجمات إلى مرمى الشناوي بمنتهى السهولة".



وأتم: "الطريقة التي لعب بها فيتوريا اليوم لم تخدم الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد، ولم تصل لهم الكرات بشكل مكثف، لذلك رأينا الثنائي بمستوى متراجع".