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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض من ريال بيتيس |سيد معوض يكشف تفاصيل تجديد عقد نجله مع الأهلي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن العلاقة بينه بصفته والد عمر لاعب الأهلي مواليد 2006 جيدة للغاية، ولم يحدث أي خلافات مطلقًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن نجله لن يرحل إلا من خلال النادي، وسيكمل مسيرته مع القلعة الحمراء حال عدم احترافه خارجيا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "تعمدت أن يتم التوقيع الرسمي بعد وصول العرض الثاني من ريال بيتيس الإسباني، وتحدثت مع مسئولي النادي الأهلي والذين أكدوا أن عمر من أبناء النادي وهم حريصين على مستقبله ولن يعيقوا مسألة احترافه خارجيا".

 

وأضاف: "هناك أحاديث كثيرة خرجت في الفترة الماضية حول عمر سيد معوض في السوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية واليوتيوب، والأهم أن عمر سيد معوض ابن النادي الأهلي وسيخرج من القلعة الحمراء للاحتراف وبخلاف ذلك فهو باقٍ داخل النادي، هناك أحاديث كاذبة صدرت في الفترة الأخيرة، ولم أخرج للرد مطلقًا على الأحاديث الغير صحيحة التي صدرت بشأن عمر".

وأكد: "شرف كبير لـ عمر سيد معوض استكمال مسيرته مع الأهلي وأن اسمه يكون مرتبط بالنادي، تعرض للإصابة في مباراة سموحة مواليد 2005 وتحدثت مع أكثر من طبيب داخل مصر، وقمنا بإجراء الجراحة لدى كريستيان فينك في النمسا، وهو أحد اكبر الأطباء في العالم، وبدأنا مرحلة التأهيل".

وأتم: "الطبيب أبلغنا أن عمر سيد معوض سيعود بعد 7 شهور، والأهم هو تأهيله بشكل جيد، وسيأخذ وقته في العلاج ومن ثم العودة بشكل جيد".

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