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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من فيتوريا على مجموعة مصر بأمم إفريقيا

صدى البلد

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعة المنتخب في بطولة امم أفريقيا قوية للغاية حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين على رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال .

تابع فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا أصبحت قوية و سريعة ومنتخبي موزمبيق و كاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال.

أضاف فيتوريا أن من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة و قوية  مشددا أنه سعيد ومحظوظ بإمتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة امم أفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير المصرية.

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