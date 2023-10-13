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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك: رونالدو من انتظر شيكابالا وطلب تبديل التيشرتات

صدى البلد

أكد مدحت عبدالهادي.المدرب العام لفريق الزمالك أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق هو لاعب مميز للغاية .

 

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن شيكابالا كان بإمكانه التواجد في مكانه مختلفة تماما في كرة القدم لولا قراراته الخاطئة مشددا أن اللاعب يمتلك مهارات فريدة. 

 

وأضاف أن كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي هو من انتظر شيكابالا عقب المباراة وطلب منه تبديل التيشرتات مشددا أن شيكابالا مازال قادر على العطاء داخل الملعب.

 

وأضاف أن الزمالك حاليا بحاجة ل ٣ أو ٤ صفقات جديدة مشددا أن اوسوريو المدير الفني للفريق من مدرسه عدم ثبات التشكيل .

 

وأضاف أن أوسوريو يعمل حاليا على تطوير أداء اللاعبين.

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