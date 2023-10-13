مرشح أمين الصندوق : أخشى من حل مجلس الزمالك القادم

أكد حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك أن الاستقرار هو شرط نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عقب الانتخابات المقرر إقامتها في الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن الإستقرار هو أساس نجاح مجلس الزمالك القادم وأخشى من حل مجلس الزمالك القادم عقب الانتخابات القادمة ".

وتابع المندوه: " سأتفرغ للتواجد بالنادي الزمالك خلال الفترة الأولى لوضع أسس الهيكلة داخل النادي ".