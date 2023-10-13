مرشح عضويه الزمالك يكشف مفاجأة بشأن علاقته بـ فاروق جعفر

أكد حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك أنه يرتبط بعلاقة قوية مع فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق والمرشح لمقعد الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه الحسيني المرشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" علاقتي جيدة مع فاروق جعفر المرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك ولا توجد أي خلافات معه كما يردد البعض".

وتابع : "من وجهة نظري أن سور نادي الزمالك أحد مصادر الدخل الهامة للنادي الأبيض في الفترة المقبلة ".