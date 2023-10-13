زوجة هاني الناظر تكشف تطورات حالته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات صحفية لزوجة الدكتور هاني الناظر، كشفت من خلالها تطورات حالته الصحية للطبيب.

أكدت الدكتورة عزة سري الدين زوجة الدكتور هاني الناظر، في تصريحاتها المتداولة على السوشيال ميديا، أن الدكتور هاني الناظر بدأ رحلة العلاج من مرض السرطان.

أكدت زوجة هاني الناظر ، أنها تنتظر تحسن حالته الصحيه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن كتب محمد نجل الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأسبوع الماضي: "كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشر".

وتابع نجل الدكتور هاني الناظر: “وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.. هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة”.