صحف السعودية| حركة المقاومة ترفض إخلاء شمال غزة.. اتهامات لـ الاحتلال باستهداف الصحفيين ..انخفاض مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية

نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية.



المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن.. بحث وزير خارجية الأردن ونظيره الروسي التطورات في غزة.

وأجرى وزير الخارجية الأردني؛ أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف التصعيد وحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الغذائية والدوائية والإنسانية لهم.

كما نشرت المدينة عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 137.95 نقطة أو 0.42% ليصل إلى 32356.76 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 29.26 نقطة، أو 1.25%، ليصل إلى 2313.23 نقطة.



الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن رفض حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اومر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء شمال القطاع ونزوح 1.1 مليون فلسطيني.

مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف للقطاع.

وقالت الحركة في بيان: «شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب قطاع غزة».

وقالت «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» في بيان، إن 13 أسيراً قُتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان: «تعلن كتائب القسام مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، وقُتل 7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي».

نشرت الشرق الأوسط عن مشاركة الآلاف، اليوم ، في وسط بغداد في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنَّته «حماس» على إسرائيل، كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون العراقي الرسمي.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة، مرددين عبارة «كلا... كلا... للاحتلال» و«كلا... كلا... أميركا»، فيما رُسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، كما شاهد مصوّر في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتجمع أتباع الصدر منذ الليلة الماضية، في ساحة «التحرير» وجميع الطرق المؤدية إليها، وهم يرتدون الأكفان وحاملين أعلام العراق ودولة فلسطين، يتقدمهم العشرات من رجال الدين وهم يهتفون بشعارات لدعم «طوفان الأقصى».

ومن المنتظَر أن تبلغ هذه المظاهرات ذروتها بعد صلاة الجمعة.



الرياض

ونشرت الرياض عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة و المنطقة الشرقية.

كما نشرت الرياض عن إطلاق الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي؛ لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات 1,260,000 شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده و 15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية.

ويجمع النداء بين متطلبات عمل وتمويل المجتمع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، ومنظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

اليوم

كما نشرت صحيفة اليوم عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 173.66 نقطة ما يعادل 0.5% عند 33631.21 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.35 نقطة ما يعادل 0.6% عند 4349.60 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك 85.46 نقطة، ما يعادل 0.6%، عند 13574.22 نقطة.

وفي العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، ما يزيد من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب مع ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، مع انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.2% عند 1833 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

كما نشرت اليوم عن اتهام نقابة الصحفيين الفلسطينيين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة بحق الصحفيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 9 صحفيين وإصابة 20 آخرين، في عمليات استهداف مباشرة في أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي.

وأشارت النقابة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في أضرار بالغة لـ48 مؤسسة إعلامية، مطالبة بتدخل دولي من كل المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمجتمع الدولي بتوفير حماية عاجلة للصحفيين.