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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"كمل ياريس واحنا معاك "..

برلماني يقود مسيرة حب من أهالى قها والقرى المجاورة لتأييد السيسى.. شاهد

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظم أبناء مدينة قها والقرى المجاورة مسيرة تأييد ومبايعة للرئيس السيسى طافت الشارع الرئيسى بالمدينة وصولا إلى مقر الشهر العقارى، حيث قاد المسيرة النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، وحمل المشاركون لافتات التأييد للرئيس مؤكدين أن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل واجب مقدس لرد الجميل فى ظل الظروف والتحديات الصعبة التى تمر بها المنطقة بأكملها.


ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، مرددين هتافات: "كمل يا ريس واحنا معاك"، مؤكدين على دعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه الاكفأ على قيادة البلاد  ليتمكن من استكمال الانجازات التى حققها خلال الفترتين الرئاسيتين السابقتين، التي أحدثت طفرة في البلاد علي مدار الاعوام التسعة الماضية.

من جانبه أكد النائب أحمد بدوى ، نائب دائرة طوخ وقها، أن الرئيس السيسى نجح فى خلال فترة  وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات فى تطوير كل شبر على أرض المحروسة، وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصرى من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة فى غضون سنوات قليل استوعبت أهالينا البسطاء، فضلا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سى الذى ظل ينهش فى أكباد المصريين سنوات طويلة فى تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

وأشار بدوى إلى أن الرئيس حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة ويأتى فى مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات.

وأضاف: اليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف المصرى نقلة غير مسبوقة مشيرا إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التى غيرت وجه الحياة على أرض مصر وفى القلب منها حياة كريمة.

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الرئيس السيسي طوخ مجلس النواب مشروعات حياة كريمة

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