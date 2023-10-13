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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«الحركة الوطنية» بالإسكندرية: ندعم السيسي.. ولا وقت للمواقف الرمادية والرقص على أحبال الحياد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال أحمد الهلباوي، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية، عضو الأمانة العامة، إن حب مصر أمر متجذر فينا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن نبايعه ونؤيده ونقول له: “سر على بركة الله، واستكمل مسيرة البناء في مصر الحديثة، والجمهورية الجديدة، وجميعنا خلفك”.

جاء ذلك، خلال مؤتمر جماهيري عقده الحزب بمحافظة الإسكندرية؛ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك بمشاركة الهيئة العليا للحزب، ونواب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الأمانة العامة ورموز العمل السياسي والشعبي والبرلماني بمحافظة الإسكندرية.

وشهد المؤتمر، حث الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، ورسم صورة ديمقراطية مشرفة للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكل دول العالم.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة مناسبة لتقديم مشهد حضاري وعرس انتخابي، يعكس حجم ومكانة الدولة المصرية، ويضعها في منزلتها التي تليق بها.

وشدد على أن الحزب يؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية؛ من أجل دعم حالة الاستقرار في الدولة، واستكمال ما بدأه من مشروعات قومية، وحركة تطور وعمران تشهدها البلاد على جميع الأصعدة.

وأشار أحمد الهلباوي إلى أن المرحلة الحالية، حرجة، تواجه فيها الدولة سيلا من الإشاعات والفتن والتحريض والتشويه، الأمر الذي يقتضي منا ضرورة أن ننحي أغراضنا ومصالحنا الشخصية جانبا، ونُعلي من مصلحة الدولة، واتخاذ مواقف واضحة تساند حق المصريين في العيش في أمن وأمان واستقرار، فلا مجال للمواقف الرمادية، ولا وقت للرقص على أحبال الحياد، فالوطن بحاجة إلى كل جهد وكل كلمة طيبة تقال في أوقات المِحَن.

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الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسكندرية مشروعات

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