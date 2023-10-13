مفيش ناس تدفن.. صحفي فلسطيني يشيع جثمان والده بمفرده| شاهد

شهد قطاع غزة واقعة مؤثرة، حيث اضطر صحفي فلسطيني إلى دفن والده بمفرده مصطحبا جثمانه في سيارته قاصدا المقابر.

وقال الصحفي الفلسطيني الذي لم يذكر اسمه في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية "مفيش ناس تدفن، هذا أبي معي لحالي في السيارة موجها نداء إلى متابعيه بالدعاء لوالده".

وأضاف والدموع تحتبس في عيونه "الكل كان يحب أبي، وكانوا يتمنوا حضور جنازته، إلا أن الظروف حالت دون أن يشيعه أحد".

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.