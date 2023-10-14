الأكثر ثرثرة.. تصعيد الخلافات بين الأمير هاري وميجان لهذا السبب

فى تصعيد لخلافات كلا من الأمير هاري وميجان والتى انتشرت العديد من الأنباء عنها طوال الشهور الماضية انزعج دوق ساسكس وذلك عندما شبهت زوجته الملكة إليزابيث الثانية بملكة العصور الوسطى.

وفقا لموقع geo تعد الخلافات العديدة التي قد صعدت بين الأمير هاري وميجان قد انتشرت العديد من الأنباء عنها طوال الشهور الماضية.

قالت جودى جيمس، خبيرة لغة الجسد، وفى حديثها عن تصريح ميجان، لصحيفة ميرور: "ميجان هى المتحدثة الأكثر ثرثرة وعفوية كما لو كانت تتحدث إلى صديقة تحرص على التسلية".

ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس" عن المعلقة الملكية باتريشيا ديميتريو، قولها إن "ميجان يمكن أن تستخدم المذكرات للشرح والاعتراف بأنها ارتكبت بعض الأخطاء.