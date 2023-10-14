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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة تعلن أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

طلاب احدى المدارس
طلاب احدى المدارس

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن اسماء المقبولين بنتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية اليوم السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

وأوضحت المديرية، أن النتائج سوف تصل للإدارات التعليمية المختلفة غدا الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي، لإستيفاء مسوغات التعاقد.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ من غدا الأحد، إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس.

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

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