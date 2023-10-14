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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني العتال يكشف سر رفض الترشح لمنصب رئيس الزمالك والخلاف مع حسين لبيب

صدى البلد

كشف هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك عن رفضه الترشح لمنصب الرئيس .

وأكد هاني العتال في تصريحات تليفزيونية أن في عام ٢٠١٧ فاز بمنصب نائب الرئيس مشددا على أن منصب رئيس الزمالك هو شرف وفخر لأي شخص .

وأضاف أنه فضل اكتساب خبرات أكثر من خلال منصب نائب الرئيس وعقب ذلك سيقوم بالترشح لهذا المنصب .

 

وأكد أنه غير مؤهل حاليا لهذا المنصب الكبير مشددا على أن حسين لبيب المرشح علي منصب الرئيس تحدث معه لينصم لقائمته.

وتابع أن حسين لبيب عرض عليه الترشح لمنصب العضوية وهو الأمر الذي رفضه تماما بسبب فوزه السابق بمنصب نائب الرئيس .

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