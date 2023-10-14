رسالة نارية من ريهام سعيد لـ محمد صلاح بعد موقفه في دعم فلسطين| شاهد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، حول موقفه من القضية الفلسطينية.

وكتبت عبر فيسبوك: “بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة خسرت فلوس وايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة آوي ان العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة”.

وخسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة "‘إكس"، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.