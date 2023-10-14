موجز السوشيال ميديا.. أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين.. سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، من انضمام اللاعب عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبد الهادي، عبر برنامجه على فضائية mbc masr: “كولر رفض ضم عمر كمال عبد الواحد لجاهزية عدد من اللاعبين في مركزه”.

علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من دعم القضية الفلسطينية.

‏وكتب أحمد موسى، عبر تويتر: "شيء غريب.. الحملة التي تستهدف نجمنا العالمي محمد صلاح ، لدعم الشعب الفلسطيني .. محمد صلاح مثل كل المصريين لا يحتاج للمزايدة علي مواقفه.. اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا وأقول للجان الممولة لا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم علي غيركم .. فخورين بابن مصر".

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، حول موقفه من القضية الفلسطينية.

وكتبت عبر فيسبوك: “بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة خسرت فلوس وايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة آوي ان العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة”.