مجلة بحوث الشرق الأوسط تحقق معايير اعتماد معامل "أرسيف-ARCIF"

أطلقت معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف-ARCIF)، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي التقرير السنوي الثامن للمجلات للعام 2023 وقد نجحت مجلة بحوث الشرق الأوسط تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور حاتم العبد مدير المركز في تحقيق معايير اعتماد معامل (أرسيف-ARCIF) المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها (32) معيارًا وكان معامل (أرسيف-ARCIF) العام للمجلة لسنة 2023 هو (0.1839) وصنفت المجلة في تخصص (العلوم الاجتماعية) من إجمالي عدد المجلات (141) على المستوى العربي ضمن الفئة (Q3) وهي الفئة الوسطى، وتخصص (الآداب والعلوم الإنسانية) من إجمالي عدد المجلات (251) على المستوى العربي ضمن الفئة (Q2) وهي الفئة الوسطى المرتفعة.

تضاف هذه النجاحات إلى نجاحات المجلة منذ أكثر من أربع سنوات على الاعتماد الدولي ؛ فالمجلة معتمدة من الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI المتوافقة مع قاعدة بيانات كلاريفيت Clarivate الفرنسية ،ولذلك تحظى المجلة بثقة الباحثين المصريين والعرب، آية ذلك الإقبال الكبير على النشر في أعدادها.



وتلبيةً للإقبال المتزايد عليها واضطلاعًا بدورها الأكاديمي والعلمي، تصدر المجلة بصفة شهرية.