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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بني سويف تتابع جهود إزالة التعديات في مركز ناصر

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 قد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعا؛ لمناقشة موقف المتغيرات المكانية بدائرة مركز ومدينة ناصر، وذلك بحضور علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، محمد السيد مدير الشؤون القانونية بالديوان العام، ومسؤولي حماية الأراضي ورؤساء المجالس القروية وبعض التنفيذيين المعنين من الزراعة وحماية الأراضي  والأزمات والأملاك.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير المتغيرات المكانية بدائرة المركز، والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي؛ لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري والسريع معها.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، مع قيام كل جهة بإصدار قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية  الواقعة داخل نطاق ولايتها، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة تلك الجهات  للمتغيرات التي يتم رصدها، ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، في إطار توجيهات الدولة  في هذا الشأن.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة المتغيرات المكانية

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