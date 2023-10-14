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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركيا تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العنف ضد المدنيين

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إننا نتقاسم مع مصر موقفًا مشتركًا بشأن القضية الفلسطينية ونؤكد رفضنا للعنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن تركيا تثمن دائمًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

 

وأضاف وزير الخارجية التركي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"،نرفض الاعتداءات على المدنيين وندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، ومهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية.

المسألة الفلسطينية

وتابع: نحن على تشاور دائم معها في هذا الشأن والمسألة الفلسطينية تلتحم فيها الآراء المصرية التركية، مؤكدًا أن الطائرات التركية  وصلت العريش وبحثنا مع مصر سبل إمداد غزة بالمساعدات.
 

وأكد وزير الخارجية التركي، أن هناك من يصور عمليات الانتقام الإسرائيلية على أنها ذات شرعية، ويمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مع أطراف إقليمية، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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