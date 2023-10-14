منتخب أوكرانيا يهزم مقدونيا الشمالية بثنائية في تصفيات يورو 2024

ارتقى منتخب أوكرانيا لوصافة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” بألمانيا، بفوزه على نظيره مقدونيا الشمالية بثنائية نظيفة، في الجولة السادسة من المنافسات.

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف عن طريق جيورجي سوداكوف لاعب شاختار دونيتسك في الدقيقة 30 ثم أضاف أولكسندر كارافاييف مدافع دينامو كييف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إنجلترا المتصدر، ومتفوقا بثلاث نقاط على منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث.

ويلتقي منتخب إيطاليا في وقت لاحق اليوم مع ضيفه منتخب مالطا.