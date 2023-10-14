الهيئة الوطنية تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح.



وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة، أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.



وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سوف تعلن بعد غد الإثنين القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.



وأوضحت الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه سيتم فتح باب تلقى اعتراضات المرشحين يومى الثلاثاء والأربعاء لمدة 3 ايام اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وسيتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر.