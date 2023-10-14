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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة.. تفاصيل

آيفون iPhone 15
آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة

يواجه هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل من شركة أبل الأمريكية عدة مشكلات منذ إصداره في الأسواق، حيث تعرض لمشكلة السخونة وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير إلى أن عالجت الشركة المشكلة، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط. 

 

وبحسب تقرير من Laptop Mag فإن هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة أخرى خطيرة، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات تتعلق باحتراق الشاشة التي تعيق الهاتف الذكي.

 

وفقا للتقرير فإن الهاتف الذكي الأفضل في سلسلة أبل الجديدة كان من المفترض أن يغزو  العالم بعدسته الجديدة وزر الإجراءات وإطار التيتانيوم ومعالجات A17 Pro الأفضل من الشركة، ومع ذلك، يعاني من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة منذ إطلاقه، بالإضافة إلى مشكلات الشاشة. 

 

ولاحظ المستخدمون مؤخرًا أن شاشة ProMotion المعلن عنها بتردد 120 هرتز في الثانية في iPhone 15 Pro Max مقفلة على 80 هرتز في معظم الحالات، وبدأ مكبر صوت جهاز الاستقبال الخاص بالهاتف في إصدار صوت طقطقة لبعض المستخدمين بمستويات صوت أعلى من 80٪. 

 

كما لا تزال مشكلات Apple Pay وتوهجات عدسة الكاميرا الليلية المستمرة دون حل منذ سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 السابقة. 

وأبلغ بعض المستخدمين أن تطبيقات الطرف الثالث سيئة التحسين مثل Snapchat “ سناب شات” حيث تعاني من خلل في واجهة المستخدم وصور ضبابية، وأن أحدث هواتف أبل غير قادرة على الشحن عبر أجهزة “ الباور بانك”. 

 

واستجابت أبل حاليًا فقط لمشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، ولكن لم تتحدث الشركة حتى الآن عن هذه المشكلة، ومن غير المعروف إذا كانت ستصدر تحديث لمعالجة مشكلة احتراق الشاشة في وقت قريب أم لا. 

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