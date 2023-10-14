الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يرتكب جرائم إنسانية وهجر نصف مليون فلسطيني للجنوب

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الإحتلال الإسرائيلي مازال يمارس عمليات القمع والقتل داخل غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون مواطن فلسطيني تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب.

وقال بصل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الإحتلال الإسرائيلي كان يستهدف المواطنين الذين تم تهجيرهم من منطقة الشمال للجنوب، ويمارس كافة عمليات التنكيل ضدهم.

يعوق حركة سيارات الإسعاف

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إنسانية بقطاع غزة، ويقصف الطرق المؤدية إلى المستشفيات في غزة ما يعوق حركة سيارات الإسعاف، ولا يوجد في غزة منطقة آمنة.