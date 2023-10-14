القطري جاسم بن حمد ينسحب من مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، انسحاب القطري جاسم بن حمد، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، من مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، فإن الشيخ جاسم بن حمد، أجرى محادثات جديدة مع عائلة “الجلايزرز” المالكة للنادي، بشأن عملية الاستحواذ على مانشستر يونايتد.

‏وأوضح رومانو، أنه تم رفض العرض، ونتيجةً لذلك، أبلغ الشيخ جاسم، الجلايزرز، أنه مُستعد للانسحاب، قبل أن يسجب عرضه ويغلق ذلك الباب تمامًا.

ونوه فابريزيو، بأن جاسم بن حمد، تقدم بعرض لشراء النادي بأكمله، بمبلغ نقدي جاهز، مع التكفل بكافة الديون للنادي، وهو ما رفضه الملاك.