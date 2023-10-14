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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالنسخة الثانية.. جامعة المنصورة تصل للتصفيات النهائية بمبادرة «شباب من أجل التنمية»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت جامعة المنصورة في التصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية "النسخة الثانية" تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية   ودكتور سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ومنسق المبادرة بجامعة المنصورة. 
وذلك بورقتي سياسات:
تحسين آليات وسبل الرقابة علي السلع الأساسية تحت إشراف دكتور المعتصم بالله مصطفي مدرس الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة المنصورة وورقة توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي بمنظومة تعليم ذوي الهمم تحت إشراف الدكتور ريهام الغول استاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.
تكونت لجنة التحكيم الوطنية من المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، دكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور ماجد نجم مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الدكتورة نهى مكاوي عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة  بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الدكتورة رشا فهمي استشاري علاج  أورام ورئيس مجلس إدارة مركز أورام السلام
كما حضر التحكيم من جانب المجلس الأعلى للجامعات
ا.د. منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالمجلس
وشارك بالحضور  من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.محمد علاء  نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة، عائشة غنيمي اقتصادي أول والمدير التنفيذي لمبادرة شباب من أجل التنمية، محمد عواض  محلل سياسات

 

 

التخطيط والتنمية الاقتصادية السياسات العامة الذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد نجم تقنيات الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة المنص عضو مجلس الشيوخ كلية الشئون الدولية والسياسات العامة

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