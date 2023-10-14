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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مصر أولى الداعمين للقضية الفلسطينية

صدى البلد

قالت النائبة أيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر كانت ولازالت أولى الداعمين للقضية الفلسطينية، فمصر قدمت شهداءً من أبنائها للقضية المصرية بخلاف مواقفها الواضحة والصريحة خلال كافة المحافل الإقليمية والدولية فموقف مصر واضح وصريح ولا يسمح لأحد أن يزايد عليه .

أشارت "الحداد" فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلى أن موقف مصر ظهر بقيادتها السياسية الحكيمة الرشيدة في الحرب الأخيرة بين الكيان المحتل وفلسطين المحتلة، وذلك من خلال إرسال المساعدات الطبية والغذائية لدعم أشقائنا الفلسطينين في محنتها .

أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن موقف مصر لن يتوقف فى هذا الموقف فحسب، ولكن أيضا رسائل الطمأنة التي يبعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحاديثة ومدى إدراك القيادة السياسية للأمن القومي المصري والعربي أيضا، فمصر دولة كبيرة ولها دور غاية في الأهمية إقليميا وعالميا وهي الدرع للأمة العربية .

أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري أن تلك الفترة حساسة للغاية، وتدعو الجميع بتوخي الحذر فيما يتم نشره من شائعات ومحاولات شق الصف وعدم نشر أخبار إلا بعد التأكد من صحتها ومصدرها ؛ ففي عصر السوشيال ميديا ليس كل ما يذاع حقيقة ولا بديل إلا عن التكاتف والإتحاد وحمدا لله على قواتنا المسلحة المصرية الدرع والسيف .

الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الخارجية المحافل الإقليمية والدولية مجلس النواب

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