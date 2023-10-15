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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احنا بوليس.. المحكمة تصدر قرارا ضد 5 أشخاص نصبوا على محاسب بشركة مقاولات

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس 10 متهمين بسرقة محاسب بشركة مقاولات، بانتحال صفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 

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كشفت التحقيقات بعد بلاغ من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بحضور 6 أشخاص مجهولين، للشركة محل عمله وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وأضافت التحقيقات أنه حال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص.

وأكدت التحقيقات قيام المجني عليه بسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

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