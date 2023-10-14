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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدقهلية .. جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب مجهول الهوية بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

سقط من أعلى برج سكني بالمنصورة .. جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب مجهول الهوية
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف غموض مصرع شاب فى العقد الثالث من عمره مجهول الهوية عقب سقوطه من أعلى برج سكنى بشارع الجلاء بمدينة المنصورة .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة  يفيد بورود بلاغ من أهالى شارع الجلاء بالمنصورة بسقوط شاب من أعلى برج سكنى و مصرعه فى الحال.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط شاب من أعلي برج الرملاوى بجوار اولاد الشال بشارع الجلاء حيث تبين أنه فى العقد الثالث من عمره ومجهول الهوية .
 وتم نقل الجثة إلي مشرحه المستشفي الدولي وجاري عمل التحريات من قبل مباحث قسم أول المنصورة حول الواقعه وملابساتها وهوية الشاب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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