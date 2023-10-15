برج القوس.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: الأخبار السارة تجلب لك السعادة

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر2023 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

تحضر اليوم عيد ميلاد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن في حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض الأخبار الجديدة منهم.



توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 15اكتوبر 2023 مهنياً:



الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل، لكنك تحاول أن تحافظ على أدائك بقدر الإمكان، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة، سوف يجعل مديرك يهتم أكثر بمستقبلك.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات قديمة تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج للاستماع لبعض الأغانى التى تربطك بهذا المكان، ما يجعلك تشعر بالاسترخاء والهدوء.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى



حالتك الصحية جيدة، لكن إفراطك فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين يؤثر عليك بطريقة سلبية ويصيبك بالأرق، ويجعلك تسهر لساعات طويلة، لذلك قلل من تناول هذه المشروبات.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

شخصيتك المرحة والطيبة تساعدك على اكتساب أصدقاء جدد تشعر معهم بالسعادة، بدلا من الأصدقاء الآخرين الذين انقطعت علاقتك بهم، لذلك عليك العودة للابتسامة وكل شىء سيكون بخير.