بملابس الإحرام.. أحمد فهمي يدعم القضية الفلسطينية من مكة المكرمة|شاهد

دعّم الفنان أحمد فهمي القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشارك فيديو له من أمام الحرم الشريف، بملابس العُمرة وهو يدعي لهم جميعاً لنصرهم.

وتحدث الفنان أحمد فهمى، عن مسلسل "ألفريدو"، قائلا: "الناس عجبها المسلسل وفكرته".

وأضاف الفنان أحمد فهمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل الأدوار التي أبحث عنها أو التي أحاول أن أعملها تكون بعيدة عن شخصيتي"، لافتا: "بحاول أعمل شيء مختلف".

وأشار: "سعيد بردود الفعل على مسلسل "ألفريدو"، لان الناس عجبها الفكرة، ولما قريت المسلسل عجبني السطر الأول وهو الطبيب الذى تحوله من دكتور وسافر للخارج من أجل تحقيق حلمه بعمل مطعم ثم يقرر فجأة ترك كل هذا ويعود لمصر من أجل عمته المريضة التي أصبحت مريضة زهايمر".

وتابع: "فكرة التعاطف وصلة الرحم التي حدثت ما بين الطبيب وعمته، المصابة بالزهايمر قليل جدا عندما نجد هذا في الحياة العادية، لأنه يعيد فكرة صلة الرحم وهذا قليل ما يحدث الآن، ولكنها طبيعة الرجل الشرقي الحقيقي الذى يضحى من أجل المحيطين به من أسرته"