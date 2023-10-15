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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد الاجتماع الـ19 لفريق الخبراء في حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار

فريق الخبراء لحماية
فريق الخبراء لحماية المنافسة في الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (19) لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية، اليوم ويستمر على مدار يومين، وذلك في ضوء استمرارية أعمال فريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.

 

ويأتي الاجتماع لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المنافسة بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، وكذلك سيتم عرض أحدث التطورات للبيئة التشريعية لقوانين المنافسة بالدول العربية من حيث اصدار قوانين أو تحديث لقوانين وطنية موجودة لفتح النقاش حولها وتعظيم الاستفادة من خلال طرح الرؤى والأفكار خلال الاجتماع.

 

دما ستشهد الاجتماعات الإحاطة بآخر تطورات وإنجازات شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها في مارس من العام المنصرم 2022، وهذه الشبكة جاءت بمبادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، وكذلك مناقشة ملاحظات الدول العربية على الألية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية، حيث من المنتظر الانتهاء منها في هذا الاجتماع، وغير ذلك من الأمور الهامة التي تعود بالنفع على الدول العربية في هذا المجال الهام.

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