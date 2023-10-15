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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

190 منهم تابعون لحماس|جيش الاحتلال يكشف عدد الفلسطينيين المُعتقلين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته اعتقلت 330 فلسطينيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 190 تابعًا لحماس، منذ بدء القتال يوم السبت الماضي، الموافق 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.


ووفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه تم القبض على 33 من أعضاء حماس الليلة الماضية فقط.


وأضاف أنه اندلعت اشتباكات عديدة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب العديد من محاولات الهجوم.

 

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلـ ـت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 55 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.


وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنّت هجومًا هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتـ ـل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

 

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصاً عنيفاً وإجرامياً على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.


وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

 

وأكدت مصر، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

 

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

 

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

 

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح  اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

 

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

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