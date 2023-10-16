برلمانية: مصر قادرة على حماية حدودها.. والشعب الفلسطيني لا يقبل بالوطن البديل

ثمنت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم القضية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال قوافل الدعم الإنسانية، أو من خلال الوقوف في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني بتصفية القضية عبر تهجير أهاليها.

وأضافت "المزلاوي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن سياسة تهجير الفلسطينيين، التي يتبعها الاحتلال الصهيوني، مدعومًا بقوى الغرب وأمريكا، يهدف إلى إيجاد وطن بديل وهذا لن تسمح به أبدا القيادة السياسية المصرية.

ونوهت النائبة بأن مصر مسئولة عن حدودها مدركة تماما أهمية أرضها والحدود، فلا تتأثر من تهديدات وتأثيرات الدول الخارجية المؤيدة للاحتلال عليها، وهذا ما أجمع عليه عدد من الرؤساء أنه لن يكون هناك وطن بديل لفلسطين على أرض مصر .

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض أن يكون له وطن بديل، مضيفة: "أدعوا جميع الفلسطينيين التمسك بأرضهم، وأؤيد الفلسطينيين فى حقهم من البقاء على أرضهم، وعلى الدول العربية أن تكون عونا لهم ويد تساعدها" .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر دائمًا عونًا وسندًا للدول العربية الشقيقة، وتقف بجوارهم خاصة في أوقات الكوارث والأزمات والصراعات.