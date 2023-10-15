نجم منتخب مصر السابق: على فيتوريا تغيير طريقة لعب محمد صلاح

قال عبد الظاهر السقا، قائد منتخب مصر السابق، إن الفراعنة قادرون على الفوز أمام منتخب الجزائر، ضمن المباراة الودية المقرر لها غدًا، الاثنين، فى تمام السابعة مساءً على ستاد هزاع بن زايد فى الإمارات، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأضاف عبد الظاهر السقا، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “منتخب مصر سيلعب مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري، لأن المنتخب دائمًا يلعب على قدر المنافس، ومباراة المنتخب الجزائري صعبة، ولذلك سيكون الأداء كبيرا من منتخبنا، ومن المهم الفوز معنويًا، من أجل الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية”.

وتابع: “على فيتوريا تغيير طريقة لعب محمد صلاح ويكون أقرب للمرمى، ومن المهم أن يكون محمد صلاح ضاغطا للأمام فقط، وعدم التكليفات الدفاعية، لذلك لا بد على فيتوريا الدفع بلاعب وسط قوي وراء محمد صلاح من أجل الدفاع، وتحرير اللاعب هجوميًا”.

يذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات الفراعنة الودية الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.