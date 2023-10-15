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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربا ابنة شقيقهما الأكبر حتى الموت.. المشدد للعم والعمة المتوحشين

صدى البلد

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، العم والعمة المتوحشين قاتلي نجلة شقيقهما الأكبر بالسجن المشدد 7 سنوات للعم، والسجن المشدد 6 سنوات للعمة وأمرت المحكمة بمصادة الأدوات وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سامي .م»، وشقيقته بقتل المجني عليها الطفلة «أنوار» بغير سبق إصرار أو ترصد نجلة شقيقهما المتوفى إلى رحمة مولاه وذلك حال كونهما مسئولين عن ملاحظتها وتربيتها بأنه وعلى أثر زعمهما قيامها بسرقة مبلغ نقدي مملوك لشقيقها والمتهمو وذلك بطريق المغافلة وحال اكتشاف الأخيرة ذلك أبلغت المتهم الأول والتي على أثره قاما بإثاق يدها بقدمها.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإحضار أداتين "عصا ، سلك كهربائي" وتعدى عليها بالاداة "عصا" بأن سدد لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة من جسدها وتعدى عليها بالأجاة "سلك كهربائي" وذلك بإيصاله بمصدر كهربي وصعقها به بأنحاء متفرقة بجسدها وذلك حال قيام المتهمة الثانية بالتعدي عليها بالضرب ركلًا بالأرجل فأحدثا به الاصابات التي أودت بحياتها.


وأكدت التحقيقات إحراز المتهم الأول وحازت المتهمة الثانية بالواسطة اداتين "عصا ، سلك كهربائي" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.


تقدم المتهم الأول والمتهمة الثانية بطعن على حكم الجنايات النهائي فتم رفض الطعن وتأييد الحكم.


عقوبة الضرب المفضي للموت 
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

التعدي الجنايات السجن المشدد 6 سنوات السجن المؤبد الضرب المفضي للموت المشدد 6 سنوات سرقة مبلغ نقدي سلك كهربائي سلك كهرباء

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