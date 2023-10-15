أهم حدث يجمع المُصنّعين والمبتكرين لعرض إبداعاتهم .. أورنچ مصر راعيا رسميا لـ"ميكر فير كايرو" للعام السابع

أعلنت اورنچ مصر عن رعايتها للنسخة التاسعة من 2023 Maker Faire Cairo الحدث الأكبر والأهم لمجتمع المُصنّعين والمبتكرين والمبدعين في مصر، حيث تساهم اورنچ للعام السابع كشريك الاتصالات الرسمي للحدث الذي تنظمه "صنعة تك" الشركة الأم لـ "فاب لاب مصر" والتي انطلقت فعالياته في القرية الذكية يوم السبت 14 أكتوبر الجاري.

تشارك اورنچ مصر في Maker Faire Cairo عبر جناح خاص تستعرض من خلاله قصة نجاح مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار "ODC" الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021 وساهم منذ ذلك الوقت في تقديم أنواع مختلفة من الدعم لرواد الأعمال، وسيتم خلال الحدث أيضا توعية الزوار بكيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز وتعريفهم بالبرامج الاستراتيجية الأربعة له والتي تتضمن مدرسة البرمجة، والتصنيع الرقمي، وتنمية الشركات الناشئة، وصندوق الاستثمار لدعم الشركات الناشئة، فضلا عن استعراض فرص التمويل التي يتيحها المركز للشركات الناشئة.

ويمثل Maker Faire الذي يقام بنسخ مختلفة في جميع أنحاء العالم، فرصة رائعة للمهتمين بالروبوتات، والتكنولوجيا والبرمجة، والواقع الافتراضي، والحرف اليدوية، والفنون، والتجارب العلمية المختلفة، والمهتمين باكتساب ثقافة "اصنعها بنفسك"، كما يتسم بطابع عائلي في ظل توافر أنشطة تعليمية وترفيهية للشباب والأطفال، ومن المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 7 آلاف زائر في نسخة هذا العام.

وبهذه المناسبة، أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر "أن رعاية الشركة للحدث يأتي في ظل استراتيجية مدروسة تستهدف تقديم الدعم لكل الفعاليات التي تتسم بالابتكار في تنمية المجتمع المصري وتسعى لتشجيع روح الإبداع والفضول العلمي والثقافي للموهوبين من جميع الأعمار وفتح الطريق أمامهم لتنمية مواهبهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات مفيدة لبلدهم ولمجتمعهم".

